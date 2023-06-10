Московская прачечная: выходцы из Чечни, стали слишком вальяжно чувствовать себя за пределами 95-го региона

10 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России
Фото: Telegram-канал Kadyrov_95

Московская прачечная: выходцы из Чечни, стали слишком вальяжно чувствовать себя за пределами 95-го региона

Безнаказанность привела ко вседозволенности чеченцев уверяют авторы ТГ-канала «Московская прачечная». Так они прокомментировали вчерашнее высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении Евгения Пригожина, а также его заявление о том, что «чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная».

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова обратился к вопросу своего противостояния с главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. В своем обращении, Кадыров посоветовал Пригожину воздержаться от публичных заявлений о нехватке снарядов или других необходимых материалов. Кроме того, Кадыров утверждает, что чеченцы в России не являются нацменьшинством, а представляют "титульную национальность".

«Запоздалая реакция Кадырова может сыграть злую шутку как с самим Рамзаном Ахматовичем, так и с теми, в чьих интересах он подбросил дров в костер конфликта чеченских подразделений и ЧВК «Вагнер». После второй чеченской выходцы из Северного Кавказа, в частности, из Чечни, стали слишком вальяжно чувствовать себя за пределами 95-го региона Российской Федерации. Безнаказанность привела ко вседозволенности чеченцев и породила в других регионах страх, граничащий с ненавистью к «понаехавшим». В случае столкновения башен, о которых говорил Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» будут защищать ценности русского народа, и в этой битве у чеченских подразделений нет шансов, хоть Кадыров и бахвалится, что «чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная». У кого-то есть сомнение на чьей стороне будет сердце государствообразующего народа России?», - утверждают авторы ТГ-канала.

После заявления Кадырова многие россияне в социальных сетях отметили, что, скорее всего, глава Чечни зачем-то пытается развязать конфликт на пустом месте. Есть те, кто предполагает, что он делает это по заказу некоторых политиков.

Теги: евгений пригожин, рамзан кадыров, чвк вагнер, чеченцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети