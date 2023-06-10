Московская прачечная: выходцы из Чечни, стали слишком вальяжно чувствовать себя за пределами 95-го региона

Безнаказанность привела ко вседозволенности чеченцев уверяют авторы ТГ-канала «Московская прачечная». Так они прокомментировали вчерашнее высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении Евгения Пригожина, а также его заявление о том, что «чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная».

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова обратился к вопросу своего противостояния с главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным. В своем обращении, Кадыров посоветовал Пригожину воздержаться от публичных заявлений о нехватке снарядов или других необходимых материалов. Кроме того, Кадыров утверждает, что чеченцы в России не являются нацменьшинством, а представляют "титульную национальность".

«Запоздалая реакция Кадырова может сыграть злую шутку как с самим Рамзаном Ахматовичем, так и с теми, в чьих интересах он подбросил дров в костер конфликта чеченских подразделений и ЧВК «Вагнер». После второй чеченской выходцы из Северного Кавказа, в частности, из Чечни, стали слишком вальяжно чувствовать себя за пределами 95-го региона Российской Федерации. Безнаказанность привела ко вседозволенности чеченцев и породила в других регионах страх, граничащий с ненавистью к «понаехавшим». В случае столкновения башен, о которых говорил Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» будут защищать ценности русского народа, и в этой битве у чеченских подразделений нет шансов, хоть Кадыров и бахвалится, что «чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная». У кого-то есть сомнение на чьей стороне будет сердце государствообразующего народа России?», - утверждают авторы ТГ-канала.

После заявления Кадырова многие россияне в социальных сетях отметили, что, скорее всего, глава Чечни зачем-то пытается развязать конфликт на пустом месте. Есть те, кто предполагает, что он делает это по заказу некоторых политиков.