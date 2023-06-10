В Самарской области выросло количество погибших в результате отравления суррогатным сидром

В Самарской области выросло количество погибших в результате отравления суррогатным сидром. Теперь умерших 10.

Продолжают лечиться от отравления 14 пациентов, сообщили ТАСС в областном Минздраве. Состояние трех пациентов тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Трое выписаны – они выздоровели.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России установили, как именно злополучный "Мистер Сидр" попал на прилавки. Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г., после того, как была изъята во время проверки. За хищения сотрудниками полиции задержаны двое жителей Самары, сообщалось, что их сообщников ищут. Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад и помогавший злоумышленникам: он пропустил их на территорию.