Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, - Сальдо

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что, по предварительным расчетам ПАО "РусГидро", река Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

Для ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники, написал Сальдо в своем telegram-канале. Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м до отметки в 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. По словам Сальдо, начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 м (с отметки в 5 м до 3 м), в Голой Пристани на 1 метр (с отметки в 5 м до 4 м).

Напомним, ранее Сальдо сообщил о том, что пройден пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС.