Над Крымом сбиты две баллистические ракеты

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2".

В результате атаки жертв и пострадавших нет, уточнил Аксенов в свем telegram-канале.

Напомним, ранее и.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что около 5.00 заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке, предположительно, английскими ракетами Storm Shadow.