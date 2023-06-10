В Херсонской области из-за обстрела, предположительно, английскими ракетами Storm Shadow погибла женщина

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что около 5.00 заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке, предположительно, английскими ракетами Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине.

С ночи продолжаются ожесточённые обстрелы со стороны преступного киевского режима по н.п. Железный порт. Разрушен отель "Позитив". Точечные удары наносятся английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для «мира» по гражданской инфраструктуре.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ, предположительно, нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow.