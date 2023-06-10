Патриарх Кирилл прибыл в Тобольск

Патриарх Московский ив сея Руси Кирилл прибыл в Тобольск. Сейчас он совершает чин Великого освящения храма Вознесения Господня. В мероприятии принимают участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

В престол вложат частицы мощей святых мучеников. Это первый храм, построенный в городе более чем за 200 последних лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Храм был заложен в 2000 г. Строительство началось в 2011, завершено в 2022 г. Вместимость храма – до 900 человек.

Особенностью храма является уникальная система теплоснабжения: для отопления установлены тепловые насосы с геотермальными зондами, которые осуществляют забор тепла из глубин земли, нагревают до шестидесяти градусов и распределяют его по всей системе отопления.