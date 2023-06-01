Минобороны: ВСУ потеряло более 50 человек на госгранице Белгородской области

При попытке прорвать госграницу в Белгородской области ВСУ потерпели поражение, потеряв более 50 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Помимо военных, украинская сторона также лишилась четырех боевых бронированных машин, боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и одного пикапа.

Согласно информации министерства, первая попытка прорваться со стороны ВСУ прошла в 03.57 по мск, однако к 09.50 силами российских солдат действия противника удалось подавить.

"Противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков", - говорится в сообщении.

Самая крупная атака прошла с 06.05 до 06.45 при участии 70-ти солдат ВСУ, пяти танков, четырех боевых бронированных машин, семи пикапов и одного "Камаза". Подавить силы противника удалось к 06.50. Потери противника составили 12 человек, две боевые бронированные машины и пикап.