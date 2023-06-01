С 1 сентября в России начнут маркировать БАДы и кресло-коляски

Начиная с 1 сентября в Росси станет обязательной маркировка биологически активных добавок (БАД), ряда медицинских изделий и кресел-колясок. Об этом говорится в постановлении на официальном портале правовой информации.

Напомним, что пилотная версия системы маркировок медицинский изделий была введена 15 февраля 2022 года, а завершиться 31 августа текущего года. Помимо этого, экспериментальная маркировка БАДов проводилась в стране с мая 2021 года по март 2023 года. Что касается антисептиков, начало эксперимента - 1 августа 2021 года, завершение - 28 февраля 2023 года.

Обязательной маркировке также будут подлежать ортопедические изделия и рециркуляторы - с 1 октября и прочие подлежащие маркировке медицинские изделия - с 1 марта.