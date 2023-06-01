Число пострадавших от обстрела Белгородской области увеличилось. Губернатор опубликовал сводку

При обстреле Белгородской области за минувшие сутки пострадало не 11, а 13 человек. Обновленную информацию в своих социальных сетях опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 12 человек в Шебекинском городском округе и один - в Борисовском районе.

В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. В результате были повреждены 4 многоквартирных и 18 частных домов, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и 1 автобус. Все пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

В Борисовском районе пострадала окраина села Богун-Городок, попавшая под обстрел из миномета. В этот момент житель села Веселая Лопань находился на участке автодороги, в результате чего получил ранение правого предплечья. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Пострадал также автомобиль потерпевшего.

В остальных населенных пунктах обошлось без жертв, чего нельзя сказать об имуществе.

В Валуйском городском округе зафиксировано 11 прилетов от ВСУ: 5 - по селу Новопетровка и 6 по Карабаново. Разрушения получили 6 домовладений и один автомобиль, а также линия электропередачи в Новопетровке.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 57 прилетов, 47 из которых пришлось на село Козинка, 7 - на пункт пропуска и 3 – на Горьковскую т/а. В первом были частично разрушены 5 частных домовладений, 1 административное здание и 1 магазине. Произошёл обрыв линии электропередачи на 4 улицах.

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В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка – зафиксировано 3 прилета. Повреждения пришлись на линии электропередач и газоснабжения, к данному моменту все восстановлено. Пострадали 3 домовладения и магазин: повреждение кровли и окон, разрушение шиферного ограждения. Также 5 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Репяховка, в результате чего повреждено одно частное домовладение, здание сельхозпредприятия, 1 автомобиль и 1 трактор.

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Без каких-либо повреждений обошлось в Белгородском районе - 5 прилетов по селу Щетиновка, и в Волоконовском районе - из миномета и ствольной артиллерии выпущено 17 снарядов по хутору Старый.