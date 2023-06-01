01 Июня 2023
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Фото:instagram.com/instadzhigurda

Никита Джигурда приехал на Донбасс на день рождения командира

Никита Джигурда приехал на Донбасс, чтобы передать гуманитарную помощь и поздравить с днем рождения командира полка. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Мы уже в русском Донбассе! Сегодня у легендарного командира полка (позывной "Сид") день рождения. Мы с подарками и гуманитаркой проедемся, чтобы поддержать наших воинов света", – написал артист под видео с кадрами из машины.

Напомним, что уроженец Киева Никита Джигурда с первых дней поддерживает специальную военную операцию. Это не первый гуманитарный груз, который военные получат от шоумена - в марте он подарил солдатам автомобиль УАЗ, призвав и других артистов придерживаться его примера.

Теги: Джигурда, гуманитарная помощь, Донбасс, день рождения


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