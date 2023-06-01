По факту нападения стаффорда на мальчика в Лае возбуждено уголовное дело

После того, как 10-летнего мальчика в уральском селе Лая покусала бойцовская собака, было возбуждено уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, днем 30 мая на песчаном пляже вблизи реки Лайка местные жители нашли школьника, истекавшего кровью. Оказалось, что на него напала бойцовская собака, которая вместе со своей хозяйкой гуляла по пляжу. По словам школьника, женщина не только не помогла ему, но еще и позлорадствовала. Обе собаки пароды стаффорд гуляли без намордников и поводков.

"По поручению председателя Следственного комитета России следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, собирая и закрепляя доказательственную базу. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России. Прокуратура также присоединилась к проверке.