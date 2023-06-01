По факту нападения стаффорда на мальчика в Лае возбуждено уголовное дело

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Инцидент Нижний Тагил • Новости&quot; / t.me/incident_tagil

По факту нападения стаффорда на мальчика в Лае возбуждено уголовное дело

После того, как 10-летнего мальчика в уральском селе Лая покусала бойцовская собака, было возбуждено уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, днем 30 мая на песчаном пляже вблизи реки Лайка местные жители нашли школьника, истекавшего кровью. Оказалось, что на него напала бойцовская собака, которая вместе со своей хозяйкой гуляла по пляжу. По словам школьника, женщина не только не помогла ему, но еще и позлорадствовала. Обе собаки пароды стаффорд гуляли без намордников и поводков.

"По поручению председателя Следственного комитета России следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, собирая и закрепляя доказательственную базу. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России. Прокуратура также присоединилась к проверке.

Теги: стаффорд, собака, нападение, ребенок, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2023 13:10 Мск Прокуратура будет добиваться компенсации для уральского школьника, на которого напала собака
Ранее 01.06.2023 10:22 Мск "Так тебе и надо!" В уральском поселке женщина оставила мальчика истекать кровью после нападения собаки

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети