Стратегическую подлодку "Дмитрий Донской" сняли с боевого дежурства из-за выработки ресурса ядерного реактора

Стало известно о причинах снятия с боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера "Дмитрий Донской". По словам источника ТАСС, близкого к ВМФ России, у подложки был выработан ресурс активной зоны ядерного реактора.

В последние годы "Дмитрий Донской" обеспечивал испытания новых атомных подводных лодок классов "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М". "Теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ", - сказал инсайдер.

Об утилизации самой большой в мире стратегической подлодки "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) стало известно год назад. Тогда было принято решение направить судно на утилизацию.

Имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая заложена в 2021 году на "Севмаше".

Атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта.

В 2002 году лодку модернизировали и перевооружили на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день эта АПЛ является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тыс. т.