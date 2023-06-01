01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители поселка "Черника парк" нашли владельца дороги, из-за которой 6 лет живут без общественного транспорта

Жители коттеджного поселка "Черника парк" (Березовский городской округ) нашли владельца примыкающей к региональной трассе дороги, из-за которой больше 6 лет живут без остановочных пунктов. Однако конфликт не может разрешиться так быстро: владелец неузаконенного примыкания не собирается писать отказную от купленной им когда-то территории - изъять ее может только администрация Березовского, сделав муниципальным имуществом.

Напомним, что владельцы дачного потребительского кооператива (ДПК) "Черника парк", распродав большую часть участков под дома, ликвидировали ДПК и исчезли из поля зрения своих покупателей, оставив проект незавершенным. В числе предусмотренных проектом планов была установка двух остановочных пунктов на выезде из поселка, однако для этого владельцам было необходимо узаконить примыкающий к областной дороге съезд, чего сделано не было. Вместо этого, примыкание от трассы к поселку было продано третьему лицу, из-за чего ни администрация Березовского, ни ГКУ СО "Управление автодорог", заведующее трассой, ничего не могут с ним сделать.

Коттеджный поселок "Черника парк" (рядом с Березовским)(2023)|Фото: Накануне.RU

Коттеджный поселок "Черника парк" (рядом с Березовским)(2023)|Фото: Накануне.RU

Результатом действий застройщика стала невозможность жителей "Черника парк" добраться до ближайшего населенного пункта (3 км) - Березовского без личного автомобиля, при том, что поселок буквально стал частью города в виде отдаленного района. Больниц, школ и даже обычных магазинов в частном секторе нет, из-за чего детям и пенсионерам приходится добираться до цивилизованной части города по неосвещенной трассе, невзирая на темное время суток и погодные условия.

Как сообщили Накануне.RU жители "Черника парк", сегодня удалось выйти на хозяина примыкания. Несколько месяцев назад в администрации Березовского сообщали, что им является жительница Челябинска, сейчас оказалось, что участок перекупил другой уралец. К сожалению, решение проблемы снова упирается в деньги. По словам местных жителей, новый владелец съезда, как и предполагалось, не собирается оформлять отказ от участка, поскольку это не в его интересах с финансовой точки зрения. В то же время он не против, чтобы по его территории ездил транспорт или на съезде проводились какие-либо работы, однако официально подтвердить это горадминистрации не может, поскольку после этого реконструкция, ремонт и обслуживание участка полностью лягут на его кошелек.

Хозяин примыкания предложил местным жителям обговорить проблему с администрацией Березовского, чтобы та изъяла у него съезд, выплатила компенсацию и прикрепила к частным земельным участкам. Тогда город сможет осуществлять на дороге любые ремонтные работы. Однако жители поселка опасаются, что городу это также не будет выгодно с финансовой стороны.

Что интересно, при ликвидации ДПК застройщик отказался от своих дорог, после чего они должны были перейти к администрации Березовского.

Коттеджный поселок "Черника парк" (рядом с Березовским)(2023)|Фото: Накануне.RU

При этом ранее горадминистрация уже совершала якобы противоречащие своим же словам действия. Например, при покупке участка, он сразу переходит в ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Участки до сих пор покупают, однако местные жители не понимают, зачем администрация выдает ИЖС, если технические условия, выданные бывшим владельцам для строительства примыкания так и не были выполнены, а съезд, по словам той же администрации, небезопасен.

Накануне.RU обратилось в администрацию Березовского с вопросом о дальнейшем сотрудничестве с владельцем съезда.

Теги: Березовский, Черника парк, дорога, примыкание, остановка, администрация


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