В Белгородской области 11 человек госпитализировано в результате обстрелов

С начала суток 11 человек госпитализированы в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на главврача горбольницы №2 Белгорода Романа Проценко.

По его словам, большинство поступивших – из Шебекино.

"Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четыре человека из одиннадцати находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, одному в настоящее время проводится операция", - сообщил главврач.