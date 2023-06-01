01 Июня 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: wikipedia.org

В Израиле умерла жертва теракта, которая 22 года пробыла в коме

Израильтянка Хана Нахенберг умерла после почти 22 лет комы, в которую впала после теракта в Иерусалиме в 2001 г.

9 августа 2001 г. палестинский смертник Изз ад-Дин Шухейл аль-Масри устроил взрыв в пиццерии Sbarro на пересечении двух оживленных улиц в Иерусалиме, пишет РБК. В результате теракта погибли 15 человек, еще 130 получили ранения. В то время Нахенберг был 31 год. Ее двухлетняя дочь оказалась одной из немногих, кто не пострадал во время нападения.

В организации теракта принимала участие Ахлам Тамими, именно она выбрала пиццерию местом теракта. В 2003 г. в израильском суде женщина признала себя виновной. Ее приговорили к 16 пожизненным срокам. Однако, пробыв в заключении восемь лет, Тамими была освобождена в рамках обмена пленными между Израилем и ХАМАС.

Теги: Теракт, кома, Иерусалим


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