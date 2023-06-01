Дело о смерти в Пермском крае младенца от ожогов взято на контроль в центральном аппарате СКР

Уголовное дело, возбужденное по факту смерти семимесячного ребенка в селе Култаево, взято на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он поручил руководителю регионального управления Денису Головкину доложить о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах преступления, а также причинах и условиях, способствовавших его совершению.

Напомним, в следственном управлении СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности семимесячному ребенку (ч.1 ст. 109 УК РФ). Младенец находился дома, вместе с матерью и трехлетним братом и еще одним ребенком. Оставшись ненадолго без присмотра взрослых, трехлетний ребенок поджег одеяло, на котором находился его младший брат. Мальчик получил термические ожоги, был госпитализирован в больницу, где погиб, несмотря на помощь медиков.