01 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Белгородской области опровергли сообщения о нехватке бензина на АЗС

Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский опроверг информацию о том, что из-за массовой эвакуации жителей не хватает бензина на автозаправках.

По словам Гладского, проблем с бензином в области нет, запасов достаточно. По данным властей, в телеграм-каналах много "фейков и вбросов" на эту тему.

Напомним, в Шебекино, которое находится в шести километрах от российско-украинской границы, идет эвакуация под почти непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ. Организованной массовой эвакуации не проводится - местные власти заявляют, что собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.

Теги: белгородская область, бензин, азс


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