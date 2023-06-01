Власти Белгородской области опровергли сообщения о нехватке бензина на АЗС

Замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский опроверг информацию о том, что из-за массовой эвакуации жителей не хватает бензина на автозаправках.

По словам Гладского, проблем с бензином в области нет, запасов достаточно. По данным властей, в телеграм-каналах много "фейков и вбросов" на эту тему.

Напомним, в Шебекино, которое находится в шести километрах от российско-украинской границы, идет эвакуация под почти непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ. Организованной массовой эвакуации не проводится - местные власти заявляют, что собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.