ФСБ расценивает теракты Киева на атомных объектах России как попытку устроить ядерную катастрофу

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, выступая в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран – членов СНГ, сообщил, что Москва расценивает теракты на российских объектах атомной энергетики как попытки Киева и его западных кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.

Он сообщил, что по-прежнему подвергается обстрелам Запорожская атомная электростанция, пишет ТАСС. Осуществляются террористические атаки на объекты инфраструктуры Калининградской, Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций.

"Оцениваем это как намерение Киева и его кураторов спровоцировать ядерную катастрофу в Европе", - сказал Бортников.