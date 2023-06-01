Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил план подготовки к сезону-2023/24

В ХК "Автомобилист" подробно рассказали, как и где хоккеисты команды будут готовиться к новому сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, игроки соберутся в Екатеринбурге 19 июля, где в течение трех дней – до 21 числа – будут проходить углубленное обследование в медцентре "УГМК-Здоровье". После тестирования на общефизическую подготовку команда заедет в Рефтинский. Тренировки на льду хоккеисты будут совмещать с усиленной работой на "земле". Сборы в Рефтинском продлятся до 6 августа.

А с 9 по 13 августа уральцы примут участие в первом предсезонном турнире. Подопечные Николая Заварухина отправятся в Уфу, где с 9 по 13 августа сыграют в Кубке Президента Республики Башкортостан.

Затем тренировочный процесс "Автомобилиста" продолжится уже в Екатеринбурге, где спортсмены будут работать с 15 по 22 августа. А заключительный этап подготовки к сезону-2023/24 пройдет с 23 по 27 августа: команда выступит на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в начале мая из "Автомобилиста" ушли сразу шесть хоккеистов и тренер вратарей. Тогда же клуб сформировал тренерский штаб на сезон-2023/24.