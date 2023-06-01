Путин сегодня очень мало спал

Владимир Путин рассказал о своем распорядке, который сегодня был нарушен – вероятно, из-за событий в Белгородской области.

"Конечно, как и все люди, сплю. Я, в отличие от некоторых известных вам людей, стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, в общем, немного. Шесть – семь часов. Шесть, в основном, сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось", - сообщил глава государства во время встречи с многодетными российскими семьями (мероприятие организовано в честь Дня защиты детей).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично занимается ситуацией с эвакуацией жителей тех районов Белгородской области, которые в последние дни подвергаются почти непрерывным обстрелам с территории Украины.