01 Июня 2023
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Общество Москва Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Путин наградил орденом Мужества главу Шебекино, которое находится под обстрелом ВСУ

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Владимира Жданова – главы администрации Шебекинского городской округа Белгородской области. На официальном сайте Кремля сообщается, что Жданов награждается "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

В эти минуты в Шебекино, которое находится всего в шести километрах от российско-украинской границы, идут эвакуационные мероприятия под почти непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства оперативно получает информацию о ситуации в Шебекино (город с населением 40 тыс. – прим. ред.) и "сегодня активно занимается помощью жителям города и их временным переселением".

Теги: владимир путин, владимир жданов, шебекино, эвакуация, обстрел


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