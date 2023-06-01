Песков: Обстрелы Белгородской области не влияют на спецоперацию в целом

Ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход специальной военной операции и на ее географию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить", - добавил представитель Кремля. Его цитирует ТАСС.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию об обстрелах в Шебекинском районе. Президент находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором, осуществляется поддержка в переселении местных жителей.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью после обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования в количестве до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию РФ в районе Новой Таволжанки и автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Российские военнослужащие при помощи артиллерии и авиации отразили три атаки со стороны Украины.