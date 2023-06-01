01 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Уральская автоледи засудила сервис, испортивший ей машину

Жительница уральского города Серов через суд взыскала стоимость ремонта поврежденного в сервисе автомобиля.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, женщина обратилась в автосервис для замены летних шин на зимние. Однако при замене оказалось повреждено лакокрасочное покрытие порогов, а на самом авто появились вмятины и царапины. Клиентка обратилась к владельцу сервиса с требованием о безвозмездном устранении повреждений, но получила отказ.

После автоледи обратилась в специализированную экспертную организацию. По заключению эксперта, стоимость работ и материалов должна была составить чуть больше 11 тысяч рублей, плюс диагностика – 1 тысяча рублей. С этим заключением она пошла к владельцу с требованием о возмещении ущерба, но тот снова отказал.

Тогда женщина обратилась за помощью в консультационный пункт для потребителей, где ей составили исковое заявление в суд. Также Серовский отдел управления Роспотребнадзора дал свое заключение по делу.

В итоге суд взыскал с автосервиса не только стоимость ремонта, но и компенсацию морального вреда, и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований. Всего владелица машины получит около 25 тысяч рублей.

Теги: автосервис, суд, Роспотребнадзор, Серов


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