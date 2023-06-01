На челябинских озерах появилась пленка из пыльцы из-за цветения деревьев

В водоемах Челябинской области в этом году раньше, чем обычно, могут зацвести водоросли. Это связано с аномальной жарой, сообщили Накануне.RU в региональном минэкологии.

Из-за жары началось цветение тополей, лип, сосны и других деревьев. Из-за этого на многих водоемах стала появляться пленка из пыльцы, которая оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку.

В ведомстве подчеркнули, что эта пленка безопасна для людей, за исключением тех, у кого есть аллергия.