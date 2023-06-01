Использование "Айфонов" в администрации президента неприемлемо и запрещено – Песков

В Кремле в служебных целях использование iPhone "неприемлемо и запрещено", поскольку устройства от американской компании Apple "абсолютно прозрачны" [для американских спецслужб], заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом личное пользование гаджетами от Apple чиновникам запретить не могут: "Не секрет, что, конечно, в личных целях многие продолжают пользоваться "Айфонами". Достаточно многие. Вы знаете, что у нас так в среднем по статистике где-то процентов 20-30 пользуются "Айфонами" - iOS-системой - а процентов 80-70 пользуются "Андроидами". Та же пропорция, естественно, и здесь в администрации", - заявил Песков журналистам.

Ранее появилась информация о том, что ФСБ вскрыла разведывательную операцию спецслужб США, которая проводилась с помощью вируса на мобильных устройствах Apple.

"Конечно информация заслуживает внимания. Я знаю, что кто-то уже отказывается от "Айфонов", кто-то продолжает пользоваться. Запрет на использование таких телефонов и в личных целях будет зависеть от рекомендаций спецслужб", - отметил Песков.