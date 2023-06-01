Госдума в первом чтении утвердила льготы при производстве водорода из газа на Ямале

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает нулевой НДПИ при добыче газового конденсата на участках, расположенных на полуостровах Ямал или Гыданский (ЯНАО), при его направлении на производство аммиака или водорода. Правительство внесло законопроект в парламент в апреле.

Поправки внесены в статью 342 Налогового кодекса, которая уже устанавливает нулевую ставку по НДПИ при добыче на Ямале газа, поставляемого для сжижения. В итоге такая ставка также будет применяться для газа, направляемого на производство водорода, пишет "Интерфакс". Срок ее действия – до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. м газа на участке недр, считая с 1-го числа месяца, в котором осуществлена реализация первой партии аммиака/водорода, но не позднее чем по истечении 12 лет с указанной даты. Согласно документу, в части нулевого НДПИ норма заработает со дня официального опубликования закона.

Законопроект также наделяет ЯНАО правом устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль в региональной части в отношении деятельности по производству аммиака или водорода на новых производственных мощностях на Ямале. Для применения льготы по налогу на прибыль новыми производственными мощностями признаются мощности по производству аммиака или водорода, впервые введенные в эксплуатацию после 1 января 2025 г.