01 Июня 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Тюмени убийца девушки вел переписку с ее родственниками от ее лица

23-летнего тюменца подозревают в жестоком убийстве 21-летней девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 29 мая обвиняемый пришел к своей соседке, проживающей в доме по ул. Дмитрия Менделеева, и принес ей ключи от своей квартиры, соврав той, что намерен уехать в другой регион. Во время общения между молодыми людьми произошла ссора и молодой человек, схватив нож, нанес девушке не менее 12 ударов по шее.

От полученных ран она погибла на месте. Обвиняемый скрылся с места преступления и в течение суток с мобильного телефона вел переписку с родными убитой девушки от ее лица.

Тело погибшей обнаружил ее знакомый, который пришел к ней в гости.

Обвиняемый задержан.

Теги: убийство, переписка, молодой человек, девушка, соседка


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