01 Июня 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Лукашенко: Единственная наша ошибка, что не решили украинский вопрос в 2014–2015 годах

Москве и Минску нужно было решить украинский вопрос еще в 2014–2015 годах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности", — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам белорусского лидера, вопрос "хотели мирно как-то урегулировать, а они за это время создавали боеспособные вооруженные силы".

Лукашенко заявил о согласии с Путиным, когда тот говорит, что "не мы начали эту войну". По словам президента Белоруссии, конфликт начался "задолго до 2014 года".

7 декабря в интервью германской газете Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". Экс-президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. Он отметил, что Западу нужна была "передышка" после 2014 года, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.

В январе бывший украинский президент Петр Порошенко в интервью BBС заявил, что подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу Вооруженных сил Украины и сформировать международную коалицию против России.

Теги: лукашенко, украина


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