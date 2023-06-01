Дело об экстрадиции Софьи Сапеги передано в суд Смоленска

Вопрос об экстрадиции россиянки Софьи Сапеги из Белоруссии на родину будет решать Промышленный районный суд Смоленска – по месту последней регистрации девушки. Ранее ФСИН внесла представление на передачу Сапеги в Пресненский районный суд Москвы.

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В апреле стало известно, что белорусские власти согласились передать Сапегу в Россию, теперь дело за решением российского суда.

Сапега была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Белорусский суд признал россиянку виновной по нескольким статьям, в том числе о возбуждении социальной вражды и о незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Сапегу ранее приговорили к шести годам колонии общего режима.