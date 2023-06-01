Делимханов вызвал Пригожина на "разговор": "Хватит тебе болтать и кричать"

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов вызвал на "разговор" создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее тот неодобрительно высказывался о чеченском спецназе "Ахмат".

"Мы все знаем сколько людей ты положил в направлении Бахмута за восемь месяцев", - говорит Делимханов, обращаясь к Пригожину в своем Telegram-канале.

"Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы. Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов", - добавил приближенный Рамзана Кадырова.