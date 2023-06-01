01 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Главком сухопутных сил ВСУ признал остановку движения на артемовском направлении

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что украинское командование приостановило продвижение на артемовском направлении, направив внимание на восстановление боеспособности своих частей.

В интервью "Украинской правде" Сырский сообщил, что в несколько прошлых дней продвижение на флангах [Артемовска] было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи, пишет ТАСС. По словам Сырского, командованием украинской группировки принимаются меры, "направленные на восстановление боеспособности частей и срыва вражеских намерений".

Напомним, ранее Сырский сообщил, что контрнаступление скоро начнется.

Теги: Александр Сырский, Артемовск, Бахмут


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