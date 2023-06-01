Уралец лишился своего авто из-за долгов за электричество

Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" вместе с региональным управлением Федеральной службы судебных приставов произвели арест автомобиля "Форд Фокус" у неплательщика из Среднеуральска.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергосбытовой компании, имущество было изъято из-за долгов за электричество: хозяин авто задолжал 20 тысяч рублей. Еще с августа 2021 года клиент перестал платить за электроэнергию, его долг стал расти. Дело было передано в суд, результатом чего стало возбуждение исполнительного производства и лишение уральца его иномарки.

"Мы неоднократно разговаривали с должником, предлагая решить денежный вопрос, в том числе через рассрочку платежа. Клиент отказывался, а неоплату мотивировал отсутствием постоянного источника дохода. Теперь ему придется заплатить гораздо большую сумму, ведь кроме долга и просрочки нужно будет оплатить расходы эвакуатора и штрафстоянки", - заявила руководитель направления по претензионно-исковой работе и исполнительному производству в отношении физических лиц Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Лепаловская.

Оценочная стоимость арестованного авто составляет 370 тысяч рублей. Лишившись машины, клиент частично выплатил деньги. Тем не менее, все ограничения с транспортного средства будут сняты только после полной оплаты долга.