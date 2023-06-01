01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открылся обновленный стадион "Калининец"

В Екатеринбурге завершилась реконструкция легкоатлетического стадиона "Калининец", который изначально готовили к предстоящей в 2023 году "Универсиаде". Позднее открытие стадиона приобщили к 300-летию уральской столицы.

"Стадион ведет свою историю с далекого 1947 года и был построен Машиностроительным заводом имени Калинина. Этот стадион дал Свердловской области и Екатеринбургу много громких имен, и я абсолютно уверен, что здесь родятся новые спортивные звезды. Поздравляю с замечательным событием!" – подчеркнул на открытии глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Работы по реконструкции стартовали еще в 2021 году. К юбилею города необходимо было возвести административно-бытовой комплекс с трибунами и навесом на 5 тыс. мест, построить крытый спорткомплекс с тренажерным залом силовой подготовки и ледовым полем, а также реконструировать легкоатлетический стадион и отремонтировать спортивный павильон и плавательный бассейн.

"Искренне радуюсь с вами открытию грандиозного спортивного сооружения. Как говорят специалисты, таких нет в нашей стране. Я желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитаны олимпийские чемпионы. И пусть этот стадион придаёт силы, уверенности и желания заниматься спортом», – заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Уже завтра на стадионе состоится открытие межрегиональных соревнований по легкой атлетике: "Чемпионат Уральского федерального округа среди мужчин и женщин" и "Первенство Уральского федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет".

Теги: Екатеринбург, Калининец, стадион


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