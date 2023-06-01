01 Июня 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 24 июня включительно, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соответствующее распоряжение регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В период действия особого противопожарного режима запрещено: посещение лесов, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора, использование пиротехнических изделий. Нарушение гражданами и организациями запретов и ограничений, действующих в рамках особого противопожарного режима, влечет административную или уголовную ответственность.

Будет продолжено патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением сотрудников полиции и местных администраций, представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.

Напомним, в Тюменской области с 1 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за природных пожаров.

В начале мая в Тюменской области жителей деревень начали эвакуировать из-за угрозы лесных пожаров. 6 мая сообщалось, что огонь снова окружил горевшее до этого село Успенка, которое находится в 30 километрах от Тюмени. 10 мая в МЧС заявили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенным пунктам Тюменской области.

Теги: Особый противопожарный режим, Александр Моор, режим ЧС, пожары


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