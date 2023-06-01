01 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России отчисления за иностранный софт пустят на гранты и кредиты

Отчисления за использование иностранного софта ушедших из России правообладателей, введение которых обсуждается с прошлого года, власти планируют направить на гранты и льготные кредиты российским разработчикам. Сумму отчислений планируется разделять поровну между этими мерами поддержки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" сообщил о рассмотрении инициативы, которая вводит обязательные отчисления за использование зарубежного ПО, пишет "Ъ". Половина этой суммы пойдет на грантовую поддержку российских IT-компаний, за счет второй части будет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования.

Механизм легализации использования ПО от ушедших вендоров в апреле представил глава Минцифры Максут Шадаев. Он говорил, что в первую очередь речь идет о специализированном ПО, аналогов которому в России пока нет.

Теги: Михаил Мишустин, софт, ПО, грант, кредит


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