МИД России назвал фейками слухи о переносе саммита БРИКС в Китай

МИД России опроверг сообщения о том, что августовский саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай из-за дипломатической коллизии в отношении Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters сообщило, что власти ЮАР, якобы, хотят попросить Китай провести мероприятие у себя. В противном случае при очном участии в саммите Владимира Путина ЮАР должна будет выполнить предписание Международного уголовного суда и арестовать главу российского государства.

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил журналистам: "У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из Африки, из КНР, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать". Во внешнеполитическом ведомстве по-прежнему ориентируются на то, что мероприятие состоится в конце августа в Йоханесбурге, как это было условлено и согласовано.