01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Строительство пансионата для онкобольных детей в Екатеринбурге вышло на финальный этап

Сегодня в России и во всем мире отмечают Международный день защиты детей. В Екатеринбурге главной площадкой для праздника стала Областная детская клиническая больница, где для маленьких пациентов организовали десятки интересных событий.

С раннего утра на территории больницы начался уличный праздник с играми, мастер-классами и, конечно, призами. Юные гости участвовали в конкурсах, создавали поделки: браслеты, игрушки, сувениры и картины. Среди участников были и представители нескольких благотворительных фондов, которые постоянно поддерживают медицинский центр: Фонд святой Екатерины, Фонд РМК и «Верь и живи!».

«В День защиты детей мы проводим встречу с благотворителями, с представителями власти, с волонтерами, которые приходят к нам и помогают поднять настроение детям, находящимся в наших стационарах, и для нас это приятная обязанность», — делится главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

олег аверьянов, александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Важным событием стал инспекционный визит по строительной площадке пансионата реабилитации и долечивания онкобольных детей. Возводить здание начали ровно год назад — 1 июня 2022 года. Финансирование ведут сразу несколько меценатов, в том числе учредители Фонда святой Екатерины. Открытие запланировано на день трехсотлетия Екатеринбурга, и строители вышли на финальный этап.

пансионат для онкобольных детей, стройка(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Для Фонда святой Екатерины каждый день в году является днем защиты детей. Каждый день мы оказываем помощь детям и врачам, которые их лечат. Ровно год назад мы заложили первый камень в основание пансионата, и сегодня мы можем видеть, что пансионат почти готов. Некоторое волнение присутствует, но строители эти волнения развеивают, все будет построено в срок», — говорит директор фонда Александр Андреев.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фасад пансионата практически полностью облицован, внутри идут чистовая отделка и установка дверей, ведутся пусконаладочные работы в лифтах. В ближайшие два месяца между пансионатом и основным корпусом онкоцентра построят переход, который обезопасит перемещение детей с ослабленным иммунитетом.

пансионат для онкобольных детей, стройка(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Темпы строительства действительно удивляют. Несколько лет президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова вместе с представителями больницы искала поддержку по всему городу. Все изменилось после встречи с учредителями Фонда святой Екатерины.

олег аверьянов, александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Мне не верилось, что мы сможем создать пансионат. На тот момент мы ходили с презентацией, говорили о необходимости пансионата, но все отказывались. Когда мы встретились с Игорем Алексеевичем и Татьяной Анатольевной, все изменилось. То, что сейчас происходит, похоже на чудо», — делится эмоциями Ксения Хохрякова.

Теги: фонд святой Екатерины, александр андреев, пансионат для онкобольных детей


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