01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото:youtube.com

В УГГУ Екатеринбурга приехала Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Екатеринбург для съемок проекта. Артистку заметили в Уральском горном университете сами студенты, после чего стали публиковать фото в соцсетях.

В вузе Накануне.RU подтвердили приезд теле-звезды. "Сегодня проходили съемки проекта, ведущей которого является российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер – Ольга Бузова, - добавили в УГГУ.

Детали проекта пока не раскрываются, но в университете пообещали анонсировать их позднее.

Посещение УГГУ в своих социальных сетях подтвердила и сама артистка, успев похвастаться подарком от одного из студентов.

Содалит, подаренный Ольге Бузовой студентом УГГУ(2023)|Фото: скриншот сториз Ольги Бузовой в Instagram (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России)

"Мне только что студент Уральского горного государственного университета подарил содалит, который он сам нашел в 2021 году. И мы сейчас обалдели, когда прочитали свойства этого камня. Это полудрагоценный камень, найденный здесь в Екатеринбурге", - рассказала певица.

Теги: УГГУ, Бузова, Екатеринбург


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