Глава уральского МУП незаконно выписывал премии самому себе

На Среднем Урале прокуратура вернула муниципальному предприятию премии, которые его руководитель незаконно выписывал сам себе.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что в марте и сентябре 2022 года бухгалтером МУП Талицкого городского округа "Единая управляющая организация" были начислены и выплачены премии руководителю данного предприятия. Деньги начислялись на основании собственноручно подписанных начальником приказов. При этом, как выяснили в прокуратуре, никакого согласия учредителя МУП – местной администрации – на это получено не было.

В общей сложности глава предприятия незаконно получил более 70 тысяч рублей. По итогам проверки главе Талицкого городского округа внесли представление об устранении нарушений.

Сам руководитель МУП был привлечен к дисциплинарной ответственности. Как отметили в прокуратуре, он уже написал заявление в бухгалтерию об удержании суммы необоснованных выплат из его зарплаты.