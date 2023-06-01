01 Июня 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников обсудил с депутатами комплексную долгосрочную программу «Школьные маршруты», которая сделает безопасными дороги в школы Новосибирска

Один из актуальных вопросов для Новосибирска – обеспечение безопасности маршрутов к образовательным учреждениям. Формирование комплексной программы «Школьные маршруты» в День защиты детей губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Совета депутатов Новосибирска во время выездного совещания на территории Сибирского кадетского корпуса, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Рядом с этим учебным учреждением находится один из опасных школьных маршрутов.

кадеты, мальчики(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Подходы и подъезды к школам – это проблема общая. Не надо проводить глубокий анализ, достаточно проехать по территории Новосибирска и увидеть, что опасные места у школ, детских садов, школ искусств, центров допобразования – проблема многочисленная. О разработке проекта программы «Школьные маршруты» мне рассказали депутаты горсовета Новосибирска и просили её поддержать. Я отреагировал на эту просьбу, сегодня, в День защиты детей, мы встретились и обсудили, что это за программа и в чём нужна поддержка, — отметил Андрей Травников. — Наверное, неправильным, несправедливым будет подход «А давайте все проблемы, которые в городе накопились за предыдущие годы переложим на плечи губернатора. Пусть он занимается ликвидацией заброшенных строек, восстановлением заборов, закрытием опасных приямков». Напоминаю, что это непосредственные полномочия города и вообще, я всегда считал, что это прямая обязанность городских районов. Я готов поддержать системные подходы – где действительно требуется целевое финансирование из областного бюджета, в рамках программы».

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

По итогам обсуждения губернатор сформулировал своё видение программного подхода к решению вопроса: это не должно быть финансированием каких-то отдельных элементов, мероприятий и видов работ. Если речь идёт о том, что надо привести в порядок детский маршрут, то в него должны входить все элементы – от тротуаров и освещения до приведения в порядок расположенных объектов – промышленных, заброшенных, строек и так далее.

«Очевидный приоритет во все времена – безопасность детей. В первую очередь нужно привести в порядок те маршруты, где опасность выше всего. Правительство Новосибирской области готово участвовать в реализации этой программы, уже определили те виды работ и затрат, где участие целесообразно – это наиболее финансовоёмкие работы: ремонт, восстановление или строительство мостовых переходов через малые реки, овраги, каналы, через железнодорожные пути; строительство или восстановление тротуаров, освещения на детских маршрутах.
Подтверждаю, при разработке такой городской программы Правительство региона и я лично её поддержим, в том числе финансово. Уверен, что в следующем году такие обновлённые маршруты – которые мы организуем общими усилиями – у нас уже появятся. Это действительно должны быть общие усилия: область финансирует те виды работ, которые я назвал, остальные – город. Администрации городских районов занимаются приведением в порядок близлежащих территорий. Думаю, что в эту работу удастся вовлечь и общественников, жителей, организации и предприятия», — подчеркнул Андрей Травников.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Всего в Новосибирске из 1228 маршрутов 16-18 процентов можно отнести к опасным, сообщил заместитель председателя совета депутатов Новосибирска Николай Тямин, возглавлявший рабочую группу «Безопасные маршруты следования детей к образовательным учреждениям Новосибирска».

Наибольшее количество проблем, которые были выявлены рабочей группой, в том числе, благодаря обращению граждан, связаны с обустройством и ремонтом тротуаров, отсутствием освещения и наличием на пути следования детей нестационарных объектов, которые мешают безопасному проходу. Особое внимание члены рабочей группы обратили на маршруты через мостовые переходы и железнодорожные переезды.

Теги: безопасность, школьные маршруты, андрей травников, школы новосибирска


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