01 Июня 2023
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Минобороны РФ заявило о сорванной попытке ВСУ совершить теракт в Шебекино

Российские военные совместно с пограничниками и другими подразделениями ФСБ сорвали попытку совершения теракта в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, минувшей ночью после обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования в количестве до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию РФ в районе Новой Таволжанки и автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

Российские военнослужащие при помощи артиллерии и авиации отразили три атаки со стороны Украины. Нарушения границы РФ не допущено, противник отброшен, уточнили в МО.

Самоходно-артиллерийские подразделения ВДВ(2023)|Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

На приграничной территории со стороны Украины уничтожены 30 террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", один пикап.

Утром телеграм-канал Baza сообщал о бое на российско-украинской границе. По его данным, диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" в Белгородской области с помощью танков. Их сдерживали пограничники и бойцы Минобороны.

Ночью Шебекино вновь находился под сильным обстрелом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь ВСУ трижды обстреливали из "Града" центр и окраины Шебекино. Часть жителей решили покинуть город. Организованной эвакуации не проводится - местные власти заявляют, что массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.

Теги: шебекино, боевики, всу, минобороны


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