Суд в Челябинске отпустил из-под домашнего ареста адвоката, обвиняемого в мошенничестве
Челябинский областной суд изменил меру пресечения адвокату Олегу Косенко, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.
18 мая Центральный районный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 июня. Челябинский областной суд постановление отменил.
"Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде запрета определённых действий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.