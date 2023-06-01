01 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске отпустил из-под домашнего ареста адвоката, обвиняемого в мошенничестве

Челябинский областной суд изменил меру пресечения адвокату Олегу Косенко, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

18 мая Центральный районный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 июня. Челябинский областной суд постановление отменил.

"Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде запрета определённых действий", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Теги: адвокат, мошенничество,


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