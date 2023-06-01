Смольный освоит сотни миллионов рублей на новом парке у набережной Смоленки

На набережной Смоленки появится парк. В июне Смольный планирует объявить многомиллионный конкурс на реализацию проекта, который был подготовлен еще в прошлом году. Однако в его успешности, с учетом богатой истории странностей в госзакупках городских властей, петербуржцы сомневаются.

Парк с освещением и фонтанами появится на набережной Смоленки в Петербурге. По данным издания «Фонтанка», уже в июне Смольный объявит соответствующий конкурс на поиск подрядчиков. В границы парка войдут три участка: «Сквер Александра Володина», участок южнее Смоленки вдоль ЗСД и участок южнее реки. Исполнителей для обустройства северной части парка будут искать уже в следующем году. Проект, скорее всего, «влетит в копеечку» городскому бюджету. Только разработка проекта в прошлом году обошлась Смольному в 12,8 млн рублей. «Фонтанка» предполагает, что стоимость реализации всего проекта может составить несколько сотен миллионов рублей.

Внушительная статья расходов бюджета на строительство нового парка вызывает обоснованные подозрения у петербуржцев, ведь город уже не раз сталкивался с сомнительными госзакупками от местных властей.

Так, СМИ писали о сделке общей суммой в 285 млн рублей на реставрацию десяти городских фонтанов. Контракт был заключен между ГУП «Водоканал» и ООО «Ялта». Последняя компания, по информации журналистов, через ряд аффилированных контор оказалась связана со спецпредставителем губернатора Петербурга Маргаритой Рудаковой. Стоит отметить, что состояние фонтанов в городе продолжает быть удручающим, несмотря на внушительные суммы бюджетных затрат.