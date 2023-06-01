Смольный освоит сотни миллионов рублей на новом парке у набережной Смоленки

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Санкт-Петербург
Фото: Фонтанка / Евгения Горбунова

Смольный освоит сотни миллионов рублей на новом парке у набережной Смоленки

На набережной Смоленки появится парк. В июне Смольный планирует объявить многомиллионный конкурс на реализацию проекта, который был подготовлен еще в прошлом году. Однако в его успешности, с учетом богатой истории странностей в госзакупках городских властей, петербуржцы сомневаются.

Парк с освещением и фонтанами появится на набережной Смоленки в Петербурге. По данным издания «Фонтанка», уже в июне Смольный объявит соответствующий конкурс на поиск подрядчиков. В границы парка войдут три участка: «Сквер Александра Володина», участок южнее Смоленки вдоль ЗСД и участок южнее реки. Исполнителей для обустройства северной части парка будут искать уже в следующем году. Проект, скорее всего, «влетит в копеечку» городскому бюджету. Только разработка проекта в прошлом году обошлась Смольному в 12,8 млн рублей. «Фонтанка» предполагает, что стоимость реализации всего проекта может составить несколько сотен миллионов рублей.

петербург, набережная смоленки, нева(2023)|Фото: Фонтанка / Евгения Горбунова

Внушительная статья расходов бюджета на строительство нового парка вызывает обоснованные подозрения у петербуржцев, ведь город уже не раз сталкивался с сомнительными госзакупками от местных властей.

петербург, набережная смоленки, нева(2023)|Фото: Фонтанка / Евгения Горбунова

Так, СМИ писали о сделке общей суммой в 285 млн рублей на реставрацию десяти городских фонтанов. Контракт был заключен между ГУП «Водоканал» и ООО «Ялта». Последняя компания, по информации журналистов, через ряд аффилированных контор оказалась связана со спецпредставителем губернатора Петербурга Маргаритой Рудаковой. Стоит отметить, что состояние фонтанов в городе продолжает быть удручающим, несмотря на внушительные суммы бюджетных затрат.

Теги: набережная смоленки, смольный, маргарита рудакова, многомиллионный конкурс, фонтанка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети