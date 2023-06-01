01 Июня 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Spectator: Украине придется отчитаться за обещания о наступлении

Украина своими обещаниями так приучила Запад к тому, что она обязательно пойдет в наступление и добьется успехов, что теперь ей предстоит предъявить результат. Об этом идет речь в статье в британском издании The Spectator.
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Эти разговоры нужны Киеву, чтобы "выбить" поставки оружия, но Запад спросит и за результат. И завышенные ожидания могут стать для Киева обузой. На кону - дальнейшее финансирование, если Запад не удовлетворится.

"Потери у наступающей стороны обычно более серьезные, чем у обороняющейся. Когда-то этот факт успокаивал и обнадеживал Украину. Но сейчас он обернулся против нее... Потери Украины уже мало кого интересуют", - говорится в статье.

Американская National Review пишет, что моральный дух украинской армии невысок. На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщала, что Украина сталкивается с растущими проблемами в процессе мобилизации. Им приходится ловить даже тех, у кого нет ни малейшего желания служить и воевать против России.

"Ничуть не сомневаюсь в решительности украинских националистов воевать против России. Однако с самого начала у меня была масса серьезных сомнений в их желании следовать указаниям правительства. Видимо, Запад сейчас оказывает давление на Украину, пытаясь заставить ее как можно скорее и успешнее провести контрнаступление, поскольку это позволит подкрепить аргументы в пользу оказания поддержки Киеву", - заключает автор статьи Майкл Доэрти.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина начнет наступление летом. Интересно, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон намекнул в Братиславе, что Запад может сократить поддержку украинского режима без его ощутимых успехов.

Теги: контрнаступление, ВСУ, украина


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