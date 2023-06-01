01 Июня 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: Накануне.RU

СКР возбудил уголовное дело о халатности из-за обрушения трибуны в ростовской спортивной школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при проведении футбольного матча в спортивной школе в Ростове-на-Дону – из-за обрушения трибуны один человек погиб, 32 пострадали.

ЧП произошло 300 мая. По мнению следователей, организаторы матча в СШОР №5 знали о прогнозе погоды, который предполагал усиление ветра, но не приняли мер и не стали переносить соревнования, не проверили техническое состояние мобильных трибун и не обеспечили эвакуацию участников.

"Произошло опрокидывание конструкции мобильных трибун вместе с сидящими на них болельщиками и несовершеннолетними игроками, что привело к тяжким последствиям в виде гибели одного человека и травмирования других граждан", - говорится в сообщении СКР.

Теги: трибуна, обрушение, халатность, спортивная школа


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