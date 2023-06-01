Прокуратура будет добиваться компенсации для уральского школьника, на которого напала собака

На Среднем Урале прокуратура начала проверку в связи с нападением собаки на ребенка.

Ранее сообщалось, что в уральском поселке Лая на Песчаном пляже местные жители нашли 10-летнего мальчика, истекавшего кровью. Оказалось, что на него напала бойцовская собака, которая вместе со своей владелицей гуляла по пляжу. По словам школьника, женщина не только не помогла ему, но еще и позлорадствовала.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, от нападения пса пострадал ученик средней школы №4. Ребенок был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. После школьника отправили домой, госпитализация ему не понадобилась.

Теперь в надзорном ведомстве намерены установить все обстоятельства и причины случившегося. Отдельно будет выясняться степень повреждений, причиненных мальчику.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего, в том числе, компенсацию причиненного подростку морального вреда", - пообещали в ведомстве.