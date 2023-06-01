Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $17,6 млрд

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Phil Noble / Reuters

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $17,6 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на $17,565 млрд. Об этом сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех прибавил основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, который заработал $5,87 млрд, увеличив свое состояние до $21,2 млрд.

Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на $650 миллионов, до $29,2 миллиарда.

Доход главы "Новатэка" Леонида Михельсона с начала года вырос на $2,35 млрд ― до $27 млрд.

На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $2,22 млрд, до $22,1 млрд.

При этом бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко "обеднел" на $1,53 млрд, до $11,6 млрд. Он вышел из числа совладельцев в марте прошлого года, подпав под санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 49 представителей второго поколения, в совокупности они унаследуют 244 миллиарда долларов.

Теги: миллиардеры, потанин, алекперов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети