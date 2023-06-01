Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $17,6 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на $17,565 млрд. Об этом сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех прибавил основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, который заработал $5,87 млрд, увеличив свое состояние до $21,2 млрд.

Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года увеличил состояние на $650 миллионов, до $29,2 миллиарда.

Доход главы "Новатэка" Леонида Михельсона с начала года вырос на $2,35 млрд ― до $27 млрд.

На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года увеличил состояние на $2,22 млрд, до $22,1 млрд.

При этом бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко "обеднел" на $1,53 млрд, до $11,6 млрд. Он вышел из числа совладельцев в марте прошлого года, подпав под санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вновь возглавил Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова. Его наследство издание оценивает в 20,5 миллиарда долларов.

Всего в рейтинге 49 представителей второго поколения, в совокупности они унаследуют 244 миллиарда долларов.