В Югре на месторождении "Сургутнефтегаза" произошел взрыв

На Северо-Лабатьюганском месторождении в Сургутском районе прогремел взрыв.

Видеозапись ЧП опубликовал telegram-канал "Осторожно | ЮГРА". По данным канала, инцидент произошел во время ремонтных работ на одной из скважин. Месторождение, на котором произошел инцидент, входит в зону ответственности "Сургутнефтегаза".

В пресс-службе компании отказались комментировать происшествие, заявив, что всю необходимую информацию передали в МЧС.

"Создана комиссия, причины устанавливаются", - кратко прокомментировали в компании.

В пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре сообщили корреспонденту Накануне.RU, что ЧП произошло 30 мая. К моменту прибытия первых пожарных подразделений горения уже не было. Дознавателем были зафиксированы повреждения блока управления на площади 0,5 кв. м. Причины взрыва устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.