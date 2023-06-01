01 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Главное в нем — это поступок и дело". Пригожин встречает день рождения в поездках по стране

Евгений Пригожин совершает "тур" по России, дает интервью и устраивает пресс-конференции. Основатель ЧВК "Вагнер" уже посетил Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, везде он представлял проект "ЧВК "Вагнер". Второй фронт". А сегодня, в день его рождения, презентация пройдет в Нижнем Новгороде, и перед этим он навестил в больнице раненого Захара Прилепина.

Евгений Пригожин навещает раненого Захара Прилепина в больнице Нижнего Новгорода(2023)|Фото: telegram-канал "Захар Прилепин" / t.me/zakharprilepin

Как мы уже писали, во время презентаций проекта "Второй фронт" Евгений Пригожин в неформальной обстановке (например, спортзале) откровенно рассказывает о боях за Бахмут, о конфликте с Минобороны, запрете набирать зэков в "Вагнер", призывает общество к мобилизации. В Екатеринбурге на вопрос о том, кто ему "разрешает" все это говорить, он с присущей иронией ответил:

"Мне никто этого не разрешал и я не уверен, доживу ли до скорого дня рождения".

И вот 1 июня наступило, основателю ЧВК "Вагнер" исполнилось 62 года, и пока дело Пригожина живет вместе с ним, а сам главный "вагнеровец" остается для россиян одним из олицетворений эпохи СВО. Но как тут не вспомнить времена, когда и Пригожин был в тени, и существование ЧВК "Вагнера" оставалось в секрете? Все изменил 2022 год — Пригожин превратился в "народного героя", который высказывает то, что говорить нельзя, но главное — побеждает там, где другие не могут.

"Евгений Пригожин, как военный специалист, все же начал формироваться задолго до 2022 года, — говорит в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин. — Как минимум это началось с 2014 года, когда и появился "Вагнер", потом была Сирия, потом ряд стран Африки, совершенствовалась работа ЧВК "Вагнера", соответственно, в итоге мы получили на Украине совершенно новый уникальный механизм, который себя показывает очень эффективно".

Евгений Пригожин во время презентации проекта "ЧВК "Вагнер". Второй фронт" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

И это, и имидж "своего в доску" стали причиной ненависти в определенных кругах, мол, нельзя сор из избы выносить и начальника Генштаба "счастливым дедушкой" именовать не стоит. Что стоит делать, а что нет, Пригожин продолжает решать самостоятельно, сейчас его заявления во время "тура" разлетаются по СМИ.

Сегодня становится ясно, что та стратегия общения с народом, которую он выбрал в своем "турне", наиболее удачна, и разговоры "по душам", честные ответы нравятся не только простому люду, но и помогают решать проблемы. Основателю "вагнеров" пишут поздравления и признают заслуги, а также отмечают, что он "не боится наступать на фаберже некоторой части элиты, на его взгляд, больше говорящей о Родине, чем служащей ей", об этом написал экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале "ДУМАем".

В либеральных кругах обозреватели более насторожены — не устают писать, что Пригожин на встречах призывает к всеобщей мобилизации и смертной казни, а еще говорит, что это не начало его политической карьеры, а если он это отрицает, значит, точно так оно и есть?

"Пригожин анонсирует некий проект "Вагнер. Второй фронт". Что это такое, неясно. Сам Пригожин говорит, что проект будет заниматься военно-патриотическим воспитанием, а его цель "разбудить общество", — пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

Евгений Пригожин во время презентации проекта "ЧВК "Вагнер". Второй фронт" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Это интересные вопросы [насчет политического будущего], — говорит в беседе с Накануне.RU политолог Максим Жаров. — Думаю, что частично на этот вопрос нам даст ответ президентская кампания 2024 года. Поэтому и проводятся все эти встречи. Что касается мнения моих коллег, которые с Пригожиным работали, что все его высказывания были санкционированы первым лицом, что это клапан, с помощью которого сбрасывали излишний пар в обществе и в системе, то я не думаю, что это так, потому что в таком случае ненужным становится соответствующий блок Администрации президента, который должен этим заниматься".

Эксперт считает, что есть люди во власти, которые его негласно поддерживают, скорее всего, Пригожина "опробуют" в качестве одного из кандидатов во время президентских выборов, и "тур" по России — неофициальный тест-драйв:

"Может быть, это попытка оценить себя самого в качестве кандидата в президенты. Но я бы не стал заострять внимание на том, что Пригожин на этих региональных встречах говорит, в целом та картина, которая становится ясной из его аудио-комментариев, очень ситуативна. И если мыслить в рамках гипотезы "тест-драйва" представителей элиты, которая Пригожина негласно поддерживает, то это, скорее всего, тестирование идеи всеобщей мобилизации и попытка понять, как ее воспримут люди, вовлеченные в поддержку спецоперации, и как отреагирует "спящая" часть общества".

А пока, как верно отмечает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, очевидно одно: главное в Пригожине — это поступок, дело, хотя и словом он может неслабо зажечь, не выбирая выражений. Это одна из самых ярких личностей на политическом и медийном небосклоне, отличающаяся от многих и многих представителей бизнес-элиты своими конкретными делами и поступками во благо Родины.

Теги: чвк вагнера, евгений пригожин, тур по россии, сво


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