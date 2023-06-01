Возле Блюхеровского моста вспыхнул пожар. Есть риск перехода на частные дома

Недалеко от Блюхеровского моста в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар. Об этом Накануне.RU рассказали очевидцы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, густой черный столб дыма стал результатом воспламенения строительного мусора на улице Памирская - огонь распространился на площади 200 кв.м.

"Существует угроза распространения огня на частный дом. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации открытого горения", - добавили в МЧС.

В тушении пожара задействовано 7 человек и 2 единицы техники.